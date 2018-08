Neandertal y denisovano: hallan humano descendiente de dos especies

Aunque parezca increíble, existieron humanos descendientes de dos especies distintas, producto del cruce entre neandertal y denisovano.

Un equipo de expertos del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania, descubrió, al secuenciar del genoma de un antiguo homínido procedente de Siberia, que el individuo tuvo una madre neandertal y un padre denisovano.

“Sabíamos por estudios anteriores que los neandertales y los denisovanos tuvieron que tener hijos, por lo menos ocasionalmente. Pero nunca pensé que seríamos tan afortunados como para encontrar a un descendiente real de los dos grupos”, afirmó Viviane Slon, investigadora del instituto y coautora del estudio.

El individuo estudiado apenas está representado por una pequeña muestra de hueso, reseñó la revista Nature.

Dicho fragmento formaba parte de un hueso largo, cuyo propietario tenía alrededor de 13 años de edad, reseñó el informe.

