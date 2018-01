¿Meteorito en Michigan? Fotos y videos de explosión en el cielo

Residentes cerca de la región de Michigan, informaron de una “fuerte y brillante explosión” el martes por la noche. No están claros exactamente lo que vieron, pero los primeros informes del Servicio Meteorológico Nacional indican que los informes de esta luz en el cielo podrían ser de un meteoro que entra a la atmósfera.

La Seguridad Nacional también dice que los avistamientos fueron de un meteoro. La gente comenzó a compartir fotos y videos rápidamente usando #meteor en las redes sociales, tratando de descifrar lo que vieron.

El video de arriba fue tomado en la I-75 en dirección norte cerca de Bloomfield Hills.

After reviewing several observational datasets, the NWS can confirm the flash and boom was NOT thunder or lightning, but instead a likely meteor. We continue to monitor feeds from astronomical agencies for official confirmation of a meteor. #miwx

— NWS Detroit (@NWSDetroit) January 17, 2018