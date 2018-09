El nuevo sistema operativo de Apple, iOS 12, ya está disponible de forma gratuita para usuarios en Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica.

La nueva actualización del software contiene mejoras en el rendimiento de los dispositivos antiguos, por lo que no es necesario contar con alguno de los más recientes productos de Apple, presentados la semana pasada.

Here's what you'll need to update.

Para actualizar los dispositivos al iOS 12 existen dos alternativas: por aire o a través de iTunes en una Mac o PC.

Luego de escoger la opción de preferencia, se debe realizar una copia de seguridad por medio de iCloud o iTunes y probablemente liberar espacio en el dispositivo.

El iOS 12 tiene un tamaño de 2.77 GB.

Si se eligió la actualización por aire y se está conectado a una red Wi-Fi, solo es necesario seguir la ruta Configuración -> General -> Actualización de software.

De forma automática el dispositivo buscará la actualización y luego solicitará la instalación del iOS 12.

Si se prefirió hacerlo a través de iTunes en una computadora, se debe contar con la versión más reciente.

Cuando ya esté actualizado, se deberá conectar el dispositivo y hacer clic en el ícono de iPhone o iPad en la esquina superior izquierda de iTunes, junto al menú desplegable de la biblioteca.

Luego, hacer clic en Buscar actualizaciones -> Descargar y actualizar, seguir las instrucciones, aceptar los términos y finalizar.

Una vez completada la actualización, se deberá volver a iniciar sesión con el ID de Apple.

