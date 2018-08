Instagram: Conoce las 3 nuevas herramientas de seguridad

Instagram, la red social para compartir fotos, presentó tres nuevas herramientas con el fin de proteger las cuentas de sus usuarios. Así lo indicó Mike Krieger, cofundador de la firma, a través de un comunicado.

“Estamos anunciando una nueva función para evaluar la autenticidad de las cuentas con gran cantidad de seguidores en Instagram. Del mismo modo, estamos lanzando un nuevo formulario de verificación global para figuras públicas notables e incluimos la autenticación de dos factores que hace que sea más fácil iniciar sesión de manera segura en Instagram”.

Estas nuevas funciones permitirán evaluar la autenticidad de las cuentas con mayor número de seguidores, asegurar las de las “celebridades” y proteger todas las cuentas en general. Esta última actualización se realiza después de un ataque masivo en la red que permitió el robo de varias cuentas.

La plataforma incorporó en su menú la función “Sobre esta cuenta”, la cual ofrece información acerca de la fecha de creación, país de procedencia y cambios de usuarios durante el último año. Para revisar esta información solo es necesario ir al perfil, seleccionar menú y la opción “Información sobre esta cuenta”.

Esta función incorpora un distintivo azul, el cual indica que la cuenta es auténtica. Para que una cuenta sea verificada debe cumplir con las Condiciones de Servicio de Instagram y las Normas Comunitarias, quienes revisarán las solicitudes y estarán a cargo de aprobarlas o no, dependiendo de si cumplen con los requisitos.

