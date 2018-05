Google no deja de sorprender con actualizaciones y características interesantes que buscan hacer tu vida más fácil, ordenada y en sintonía con la tecnología. Toma nota de estas novedades y empieza a utilizarlas, verás que te van a gustar.

Una de las novedades de Google es que pronto podrás marcar tus fotografías favoritas con una estrella, de modo que ya no será necesario crear un álbum para guardar las imágenes o videos que más te gustan. Todas las imágenes que marques como favoritas quedarán guardadas en un álbum especial, esto aplica solo para contenido que es tuyo, si quieres guardar videos o fotos que no son tuyas debes de guardarlas primero en tus archivos.

Coming soon, you can give some love to the photos your friend just shared. Look out for the ♥️ icon when viewing a shared album or photo. pic.twitter.com/C2OVsyX3fO

— Google Photos (@googlephotos) May 21, 2018