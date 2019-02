Y está aquí. Empezó la tan esperada Fortnite Battle Royale Temporada 8. Los desafíos de la Semana 1 son la novedad que todos los fanáticos están deseando jugar. Eso significa visitar campamentos piratas, o visitar una cara gigante en el desierto, la jungla y la nieve.

Tienes dos opciones para enfrentar estos desafíos:

Desafíos gratuitos

Desafíos del Pase de Batalla

