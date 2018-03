El nuevo Huawei P20 llega con 6 novedades

El nuevo Huawei P20 Pro llegó al mercado con varias novedades que aquí te presentamos y que los usuarios estaban esperando con ansias.

El nuevo Huawei P20 Pro tiene un sistema con tres cámaras traseras, esa la principal característica del smartphone, presentado este martes por la empresa china en el Gran Palais de la capital francesa.

Se trata del primer smartphone de gama alta en la industria en incorporar un sistema de tres cámaras, y hermano mayor del Huawei P20, que incorpora doble lente en su parte trasera y que también fue presentado en el evento.

“Con la innovadora cámara triple del Huawei P20 Pro, la avanzada cámara dual del Huawei P20 y el poder de la inteligencia artificial en ambos dispositivos, los usuarios más sofisticados de hoy en día podrán capturar y compartir lo más hermoso del mundo que nos rodea”, dijo en el evento de lanzamiento Richard Yu, director ejecutivo de Huawei.

#huawei Mate 10 to get P20 AI features with Android 8.1 https://t.co/KiI61WX2Af pic.twitter.com/GWFW6Mzir4

— Android Authority (@AndroidAuth) March 27, 2018