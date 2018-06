Death Stranding: 5 datos de lo que se vio en E3 2018

Death Stranding llega con misterios y un guiño a los años 70, con una joven Lindsay Wagner en el elenco del videojuego, como reveló el trailer en la E3 2018.

Esa fue una de las sorpresas, donde Kojima Productions presentó el esperado trailer que Hideo Kojima habría prometido hace días.

New #DEATHSTRANDING E3 2018 trailer is up in our official channel!https://t.co/ZmfqM8pvCJ

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) June 12, 2018