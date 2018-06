Cyberpunk 2077: el juego ya tiene su nuevo trailer

Los fans de Cyberpunk 2077 están felices. ¿La razón? en la conferencia E3 de Microsoft pudieron ver un trailer del famoso juego. Y éste muestra los gráficos, la ambientación y algo de la historia que retratará esta aventura futurista.

In case you missed it, we have launched the OFFICIAL Discord server of Cyberpunk 2077. Everybody is invited – you don't need to be a deckjokey to join.

Interested? Simply follow the RED Cardinal: https://t.co/1bv5PSjyMz 🐦🐦#Cyberpunk2077 pic.twitter.com/40UQOU921z

