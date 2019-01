Ante el cierre parcial del gobierno ocasionado por el presidente Donald Trump, un chef hispano ha decido ofrecer comida gratis a los funcionarios afectados.

José Andrés está listo para servir a los trabajadores federales preocupados por su próxima comida. El famoso chef hispano anunció que esta semana abrirá una cocina de ayuda gratuita en Washington, DC, para los empleados suspendidos durante el cierre de gobierno más prolongado en la historia de Estados Unidos, reseñó CBS.

“Hoy enfrentamos otro tipo de emergencia de desastre en Estados Unidos”, dijo José Andrés en un video publicado en su cuenta en Twitter donde anunció la iniciativa el lunes.

“Creemos que ninguna persona debería tener que pasar por el dolor de no saber con qué alimentar a los niños”, agregó.

Big news! We will open a kitchen on Pennsylvania Ave this week to join private sector effort to feed federal employees during the shutdown. It’s only fair to feed Americans in need! #ChefsForFeds 👨‍🍳👩‍🍳🥘 Follow @WCKitchen for more details! pic.twitter.com/PRBtlaNug6

— José Andrés (@chefjoseandres) January 14, 2019