Una abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán le pidió a un juez federal que interviniera sobre lo que ella describió como condiciones “crueles e inusuales” para el narcotraficante que está bajo custodia en una prisión federal de Nueva York. Es por ello que, el capo mexicano fue condenado en febrero por dirigir una empresa criminal y otros cargos relacionados con drogas. Será sentenciado el 25 de junio. Por lo tanto ha estado detenido por 27 meses en Estados Unidos y está en régimen de aislamiento en una celda sin ventanas de 10 x 8 pies en Manhattan, según su abogada, Mariel Colón. En esos más de dos años no tuvo acceso al aire fresco ni a la luz solar natural mientras estuvo detenido, escribió la abogada en una carta dirigida al juez Brian M. Cogan, del Distrito Este de Nueva York. @MiamiNews24 te mantiene informado (a) #noticas #newyork #chapoguzman #carcel #narcotraficantes #denuncia #abogado