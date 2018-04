Catorce personas murieron en el choque de un bus que transportaba a jugadores de hockey sobre hielo de una liga juvenil en el oeste de Canadá, informó la policía el sábado.

Otras 14 personas resultaron heridas, tres de ellas de extrema gravedad.

El bus, que transportaba al equipo Humboldt Broncos de la Liga Juvenil de Hockey de Saskatchewan, chocó contra un camión de carga.

El equipo se dirigía a la ciudad de Nipawin para jugar un partido. El equipo viajaba por la carretera 35, al norte de Tisdale en la provincia de Saskatchewan.

La Policía Real Montada de Canadá informó que 28 personas, incluyendo el chofer, estaban en el autobús.

Las edades de los jugadores oscilaban entre los 16 y los 21 años.

Myles Shumlanski, padre de uno de los jugadores de los Broncos, llegó a la escena después de recibir una llamada de su hijo.

“Era un desastre. Tuvimos que buscar una grúa para sacar el bus”, dijo al periódico Saskatoon Star Phoenix, según recoge la BBC.

