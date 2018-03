El 12 de enero le cambió la vida a la familia Pérez cuando un accidente de carro casi termina con la vida de su integrante más joven.

César Pérez de 24 años manejaba hacia Savannah, durante el fin de semana del feriado del natalicio de Martin Luther King Jr. cuando un vehículo se atravesó de frente y provocó un choque en cadena tan violento que tenerlo vivo es un milagro, dicen sus familiares. De hecho, el joven tuvo que ser revivido dos veces, cuando fue llevado en helicóptero al hospital en Macon.

“Mi hermano fue víctima de un accidente de auto por un hombre borracho que se subió a la I-16 en sentido contrario y le dio de frente. Iba como a 70 o a 80 millas por hora, y le dio de frente, y el impacto hizo que otra troca de carga le diera a mi hermano también”, explicó Alicia Pérez, hermana mayor de César.

También podría interesarte: Legisladores hispanos buscan reelección en Georgia (VIDEO)

De acuerdo con Pérez, Alexander López-Vázquez, es la persona acusada del accidente que casi le cuesta la vida a César y que lo ha puesto frente a una recuperación que no se sabe aún cuánto tiempo le tomará, ni si el joven, que este mes cumplirá 25 años, podrá volver a ser el mismo de antes.

“Las consecuencias de esto han sido devastadoras, básicamente porque mi hermano ha sufrido bastante, el tuvo fracturas inmensas en la cara, tuvieron que reconstruirle alrededor de los ojos, la mandíbula estaba completamente quebrada, todavía está cerrada con hierros. Tuvo una quebradura significativa en la pierna izquierda. Él tiene que respirar por el tubo de la traquea, tiene que agarrar comida por el estómago. Él ha tenido que aprender a caminar, ha tenido que aprender a hacer todo. Volver a aprender a ponerse la ropa, lo que uno da por sentado, lo más básico el ha tenido que volver a aprenderlo. Ha tenido que aprender a escribir y comunicarse con la mano izquierda porque la mano derecha tampoco la puede mover todavía y es la mano que ocupa para escribir”, lamentó la salvadoreña.

Alicia explica que esta tragedia no solo ha afectado a su hermano, sino también a toda la familia y la comunidad alrededor de su hermano. Sus padres dejaron su casa en Savannah, para mudarse al hospital con su hijo para cuidarlo día y noche.

La familia ahora no solo tiene que solventar los gastos médicos de César, sino también continuar apoyándolo económicamente mientras se recupera. Por ello crearon una cuenta de recaudación de fondos para poder cubrir los gastos de un proceso largo de muchas intervenciones médicas y terapias.

“Los neurólogos nos dijeron de que probablemente no iba a ser el mismo, porque fue el impacto tan grande de que tenía sangrado en el cerebro. Lo que me dijeron fue que la parte donde tenía las memorias, donde tenía lo lógico, básicamente todo lo que sabía hacer antes no lo iba a poder hacer. Iba a retroceder completamente. Y no sabían si iba a poder volver a hacer el mismo”, explicó Pérez.

Sin embargo, la hermana asegura que el joven actor, músico y diseñador gráfico está poniendo todos de su parte para recuperarse y a pesar de tener momentos de desánimo y tristeza, mantiene una actitud positiva, que muestra cuando se comunica con su familia por escrito porque aún no puede hablar. En este momento está recluido en el Shepherd Center en Atlanta.

“Como familia (esta experiencia) nos ha enseñado a valorarnos más, a apreciar las cosas más simples de la vida. A apreciar el momento que uno tiene, porque uno no sabe cuándo va a ser el último momento, cuándo va a ser la última llamada, cuál va a ser el último abrazo. Gracias a Dios yo puedo decir que mi hermano sobrevivió, pero hay muchas personas que no pueden decir lo mismo. Uno no valora las cosas hasta que las pierde, o en el caso de nosotros, gracias a Dios, casi lo perdimos”, sostuvo Alicia.

Para ayudar a César, ingrese a la página de recaudación de fondos GoFundMe.