Una corresponsal de CNN dijo que se le prohibió asistir a un evento de prensa en la Casa Blanca debido a las preguntas que le hizo al presidente Donald Trump previamente.

Kaitlan Collins y CNN señalaron que la Casa Blanca le negó a la reportera el acceso al evento de Trump en los jardines de la residencia presidencial con el presidente de la Comisión Europea porque funcionarios consideraron sus preguntas previas “inapropiadas”.

Collins había sido la representante de las cadenas televisivas durante un encuentro previo con los reporteros en la oficina de Trump. Ella y un puñado de periodistas le hicieron preguntas a Trump, incluyendo muchas centradas en su exabogado, Michael Cohen.

“¿Michael Cohen lo traicionó, señor presidente?”, pregunta en primera instancia Collins. “Señor presidente, ¿está preocupado por lo que Michael Cohen va a decir a los fiscales?”, insiste la reportera.

“¿Le preocupa lo que hay en las otras cintas, señor presidente?”, cuestiona la representante de CNN. “¿Por qué Vladimir Putin no acepta su invitación, señor presidente?”, añade Collins, antes que un hombre de traje se acerque ella y comience a “empujarla” para abandonar la sala.

If the White House banned a fellow reporter from an open-press event because of her shouted questions, let's be clear: it is inexcusable, unacceptable, and sets an extremely dangerous precedent.

We shout questions at the president regularly. It's called: doing our job. https://t.co/rrZiiLMjkg

— Hallie Jackson (@HallieJackson) July 25, 2018