Un anuncio de un candidato demócrata al Congreso en Virginia, en el que compara a Donald Trump con Osama bin Laden, causó gran indignación en la Casa Blanca.

“Después del 11 de septiembre, la mayor amenaza para nuestra democracia vivía en una cueva. Hoy, vive en la Casa Blanca”, dice en su anuncio Dan Helmer, quien compite en las primarias del Décimo Distrito de Virginia.

“Nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley”, añade el anuncio titulado “Diferente”, que reproduce el servicio militar de Helmer, un veterano del ejército que sirvió en Iraq y que busca enfrentarse a la representante republicana Barbara Comstock por un lugar en el Congreso.

El subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Raj Shah, condenó el anuncio de Helmer, lanzado tanto en plataformas digitales como en la televisión, al decir que era “nada menos que reprobable”.

WH weighing in on @HelmerVA10 ad, per pool pic.twitter.com/d6dW6gde7h

— Jenna Portnoy (@jennaportnoy) May 31, 2018