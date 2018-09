Varios conductores tuvieron un pésimo día. Un carro mal sujetado cayó de una grúa sobre otro auto en un accidente en el que incluso las autoridades estuvieron implicadas.

El suceso ocurrió hace unos días en el centro de Bogotá, en Colombia, luego de que agentes de tránsito intentaran remolcar un vehículo por estar mal estacionado, reseñó el canal local RCN.

Al parecer, el conductor de la grúa no enganchó de manera correcta el vehículo sobre la plataforma, por lo que terminó por desprenderse y caer de lado sobre otro carro.

Luego de que un carro mal sujetado cayó de una grúa, la Secretaría de Movilidad indicó que la empresa del servicio de grúas es la que tendría que responder por los daños ocasionados.

Así quedó un vehículo que intentaron llevarse en grúa en los alrededores de la Clínica Méderi. ¿Quién responde? Fotos: Enrique Ramírez. pic.twitter.com/bMUFHPOSiJ — BogotáseMueve (@BogotaseMueve) September 3, 2018

El coronel Rodolfo Carrera, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, dijo a RCN que una falla humana pudo ocasionar que el vehículo no fuese “bien asegurado y se deslizara”.

Después, Juan Pablo Bocarejo, secretario de movilidad de la ciudad, apuntó que el concesionario contratado por el organismo para prestar el servicio de grúas tiene una “serie de responsabilidades”, por lo que, si algún vehículo sufre daños, debe responder.

Qué tal esto? Accidente. Quien responde? un hueco en la vía hizo que el carro gris se saliera de la grúa 🤭 @ernestocortes28 @gusgomez1701 @EsperanzaRicoL @SectorMovilidad pic.twitter.com/KtwRKqSIWx — Rocio Prieto (@RochiPrietoP) September 3, 2018

De esta forma, la compañía de grúas fue multada con 390,600 pesos (126 dólares) porque el conductor no aseguró bien la carga y, además, él fue suspendido temporalmente de sus actividades.

Las fotografías y videos del incidente se viralizaron en redes sociales, donde los usuarios criticaron la acción de las autoridades para remolcar vehículos mal estacionados.

Las cosas que pasan en la Bogotá Mejor Para Todos 😑😑😅 pic.twitter.com/1AMpor6QEg — Gato Linero ⛪ 🐱🐈🚲 (@FelipeAcevedoM) September 3, 2018

En la cuenta en Twitter de ‘Bogotá se mueve’, que publicó las imágenes, algunos internautas han comentado: “Como no es de ellos, por eso dañan los carros y no responden”, “las grúas no respetan nada”, “en cada grúa montan hasta cinco motos más un vehículo y cobran por cada uno, qué negocio…”.