Carlos Urzúa y los nuevos rostros del poder mexicano

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México y de sus aliados al Congreso federal, una nueva clase política estará al frente de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el próximo sexenio.

Obrador adelantó en diciembre de 2017 que Carlos Urzúa encabezaría la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, propuso a la ex Ministra de la Corte Olga Sánchez Cordero para Gobernación; al sonorense Alfonso Durazo para Seguridad Pública, a Esteban Moctezuma para Educación Pública, a Javier Jiménez Espriú para Comunicaciones y Transportes y a Miguel Torruco para Turismo.

Por su parte el candidato de la coalición Morena- PT-Encuentro Social iniciará el proceso de transición con un empresario regiomontano como uno de sus hombres de más confianza.

Alfonso Romo, presidente del consejo de administración del Grupo Plenus y de la casa de bolsa Vector, pasó de ser el coordinador del Proyecto de Nación a prospecto de Jefe de la Oficina de la Presidencia.

Pieza clave en el nuevo estilo de hacer campaña de López Obrador, Romo no sólo trabajó en la coordinación del equipo y futuro gabinete federal, sino que fungió como enlace para el diálogo con grupos de la iniciativa privada que tenían dudas y hasta aversión hacia el proyecto de Morena.

Como figura destacada de la campaña, la también ex panista regiomontana Tatiana Clouthier se desempeñó como coordinadora de a nivel nacional.

La hija de Manuel Clouthier, “Maquío”, extinto candidato presidencial del blanquiazul, es también candidata a diputada federal y adquirió popularidad en medios de comunicación y redes sociales por su estilo para defender al tabasqueño y responder a sus detractores.

Primer mensaje 01 de julio 2018 #AndrésManuelPresidente https://t.co/ji9E9Mfae2 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 2, 2018

Al igual que Romo, buena parte de su tarea consistió en explicar y “desmenuzar” las propuestas más polémicas del tabasqueño como la cancelación del nuevo aeropuerto o de la reforma educativa, el impulso de una ley de amnistía y hasta su situación patrimonial.

Operadores clave

En la contienda, López Obrador designó a operadores clave de su campaña y la defensa del voto en cada una de las cinco circunscripciones.

Entre ellos destaca reaparición del ex Jefe de Gobierno capitalino Marcelo Ebrard, a quien le fue asignada parte de la zona norte del País, con estados donde López Obrador no ha podido penetrar lo suficiente.

También nombró al ex Gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, uno de los operadores electorales con mayor experiencia.

El ex Delegado en Cuauhtémoc, ex senador y ex diputado se encargó de los estados más críticos para la campaña de Morena como Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y Aguascalientes, donde ha tenido mayor presencia el PAN.

De trata, además, de una de las regiones que concentra los mayores índices de violencia, pues incluye a Tamaulipas.

Para el sur del País, AMLO designó a Julio Scherer Ibarra, empresario que lo asesoró en cuestiones electorales y en estrategia de imagen.

Nos vemos en el zócaloooo pic.twitter.com/xl054i7pjo — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 2, 2018

En este grupo de coordinadores –cuya tarea fue sumar cuadros locales de otros partidos– también están Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena, y el senador morelense Rabindranath Salazar.

Perfiló a Irma Eréndira Sandoval para la Función Pública, a Graciela Márquez para Economía y propuso a Jesús Seade como negociador del TLCAN.

La veracruzana Rocío Nahle fue mencionada para la Secretaría de Energía, Alejandra Fraustro para Cultura, Héctor Vasconcelos como Canciller y Luisa María Alcalde para Trabajo.

Jorge Alcocer fue anunciado como titular de Salud, María Luisa Albores en Desarrollo Social, Román Meyer en Desarrollo Territorial y Urbano, Josefina González Blanco para Medio Ambiente.

Cuadros en el Congreso

Una vez que asuma el cargo, López Obrador buscará tener aliados clave y operadores en el Congreso de la Unión.

Buena parte de los senadores que desertaron del PRD y se sumaron a Morena estarán en la próxima Legislatura de la Cámara de Diputados.

Es el caso de Mario Delegado, Dolores Padierna, Zoé Robledo y también la ex panista Gabriela Cuevas.

Al Senado llegarán cuadros como Ricardo Monreal, el dirigente de Morena en la Ciudad de México, Martí Batres, y el ex dirigente nacional del PAN, Germán Martínez.

También formarán parte de la bancada morenista personajes polémicos como el dirigente del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia, y Nestora Salgado, ex comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero.

Aliados fácticos

En la construcción de alianzas con diversos sectores políticos y sociales, el movimiento de López Obrador plantea un nuevo escenario para dos actores que han vivido enfrentados: Elba Esther Gordillo y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Con el objetivo común de revertir la reforma educativa, ambos bandos se sumaron a la causa del tabasqueño y esperan recoger los frutos esa alianza.

En el primer caso, familiares y políticos cercanos a la ex lideresa del magisterio impulsaron las Redes Sociales Progresistas para promover y defender el voto este domingo.

En el otro extremo, dirigentes de la CNTE respaldan el programa de López Obrador.

La Sección 22, con sede en Oaxaca, llamó a votar por el abanderado de Morena.