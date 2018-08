Carlos Antonio Santamaría: el niño que irá a la UNAM

Carlos Antonio Santamaría Díaz, de 12 años, cursará la carrera de Física Biomédica en la Facultad de Ciencias de la UNAM.

El niño obtuvo su lugar en la licenciatura tras lograr 105 aciertos en el Concurso de Selección de Ingreso al ciclo escolar 2019.

En un comunicado, la UNAM indicó que, a los 9 años, había ya empezado a cursar materias en la Facultad de Química.

Concluyó módulos en dos diplomados, detalló, uno sobre química analítica y otro en bioquímica y biología molecular para la industria farmacéutica.

Cursó además materias en el Instituto de Investigaciones en Materiales y realizó una estancia semestral en el Centro de Ciencias Genómicas (CCG) de la UNAM campus Morelos.

#BoletínUNAM Carlos Antonio Santamaría Díaz será el primer estudiante de 12 años de edad que cursará una licenciatura en la UNAM. ¡#GOYA! #OrgulloUNAM > https://t.co/x3PRr6uY94 pic.twitter.com/lbuMMhxYqc — UNAM (@UNAM_MX) August 2, 2018

El menor se enteró en Cuernavaca de que fue aceptado para ingresar a la Facultad de Ciencias.

“La noche anterior había llovido muchísimo y se fue la luz. Queríamos checar los resultados, entonces mi papá conectó el módem a la corriente de la batería del coche, y así nos enteramos. Muy de mañana, mientras mi papá buscaba el folio yo daba vueltas alrededor de la mesa. Lo mínimo para entrar eran 103 aciertos, vi el folio y tenía 105, estaba aceptado”, relató.

La mayor dificultad para llegar finalmente a las aulas de la Facultad de Ciencias, recordó, es “que mis papás convencieran a las personas de que me dejaran hacer los exámenes de secundaria y bachillerato”.

Reconoció que el examen de admisión fue muy duro.

“Trae cálculo, y yo todavía no me metía muy bien a integrales; entonces, de las 15 preguntas que saqué mal seguramente fue una de ahí, pero ahora he estudiado más y ya le entiendo bien”, comentó.

El niño recibió su credencial membretada con su número de cuenta asignado, al igual que los demás.

“Es el sueño de tres o cuatro años cumplido, el ‘medio fin’ que queríamos alcanzar, así como terminar la secundaria, la prepa… pero se siente muy bien haber alcanzado esto”, indicó.

Con sólo 12 años de edad, Carlos Antonio Santamaría Díaz cursará la licenciatura de Física Biomédica en la @UNAM_MX. https://t.co/NaS0GNc94w pic.twitter.com/no5svx89l8 — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) August 2, 2018

“Realmente quiero empezar, no quiero tener expectativas, porque casi siempre es diferente, me ha pasado. Elegimos la UNAM porque aquí comenzó todo”.

Confió en poder contribuir a curar enfermedades.

“Construir una mitocondria desde cero, identificar todos sus procesos, relacionarlos y poco a poco reconstruir esos procesos en la vida real”, apuntó.

