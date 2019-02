Un inmigrante mexicano convicto por dirigir una banda que durante años controló el tráfico de drogas en Colorado y Wyoming fue sentenciado este miércoles a 22 años de cárcel y al cumplir la pena será deportado a su país natal, informó la fiscalía del Condado Weld, en Colorado.

Según las autoridades, Luis Castro, de 32 años, distribuía metanfetamina y otras drogas a lo largo de la carretera Interestatal 25, que corre de norte a sur al este de las Montañas Rocosas, reseñó Efe.

El comunicado oficial de la fiscalía afirma que ese tráfico ilícito, desde la localidad de Longmont, en Colorado, hasta Cheyenne, en Wyoming, ocurría “casi todos los días” con “grandes cantidades de droga”.

Castro y el otro cabecilla de la banda, Juan Fausto, de 35 años y sentenciado a 20 años de prisión, robaban maquinaria pesada y equipo de construcción que luego llevaban a México, donde lo vendían, precisó Efe.

Con los fondos obtenidos, Fausto compraba los estupefacientes que luego él transportaba hasta la zona de Denver. Castro recibía las drogas y las distribuía en el área mencionada.

A finales de 2016, alertado por la policía de El Paso, Texas, el Grupo Antidrogas del Condado Weld comenzó a investigar los robos de maquinaria y equipo en sitios de construcción en el norte de Colorado, hasta conectar esos robos con las maquinarias recuperadas en El Paso (Texas).

Durante las pesquisas, las autoridades interceptaron las conversaciones telefónicas de Castro e incluso instalaron un localizador satelital en su vehículo.

Tras seis meses de investigaciones, indicó Efe, el 25 de abril de 2017 Castro y Fausto fueron detenidos durante un encuentro de ambos para el traspaso de drogas.

Greeley meth dealer will be deported to Mexico after serving 22-year prison sentence https://t.co/LurdHSYiNI pic.twitter.com/HhvxYY4mu8

— 9NEWS Denver (@9NEWS) February 13, 2019