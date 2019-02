Una caravana de unos 1,600 migrantes centroamericanos se encontraba rodeada el miércoles por las autoridades mexicanas en una fábrica en desuso a poca distancia de Texas, donde esperan recibir asilo pero al parecer tienen escasas posibilidades de recibirlo.

La caravana de migrantes, en su mayoría hondureños, llegó el lunes en autobuses a Piedras Negras, en la margen mexicana del río Bravo frente a Eagle Pass, Texas. Es la primera caravana en varios meses que enfila hacia Texas en vez de California.

Migrant caravan of 1,800 is the first to reach the Texas border https://t.co/xOvnabMMDI

— San Antonio E-N (@ExpressNews) February 6, 2019