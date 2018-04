Caravana migrante por fin llega a la frontera entre México y EE.UU.

Una caravana migrante, integrada por alrededor de 130 centroamericanos que pretenden solicitar asilo en Estados Unidos, que desató la furia del presidente Donald Trump, llegó a la ciudad fronteriza de Tijuana, México.

Dos autobuses llenos, en su mayoría de mujeres y niños, llegaron a dos albergues de migrantes, ubicados a unos pasos de una de las zonas más protegidas en la frontera de Estados Unidos con México.

Alex Mensing, del grupo organizador de la caravana, Pueblos Sin Fronteras, dijo que se esperaba la llegada de unos 200 centroamericanos más a Tijuana.

Posteriormente, se tienen programados talleres para comentarles a los migrantes lo que deben esperar cuando soliciten el asilo.

Se prevé que el primer grupo grande de migrantes intente entrar en Estados Unidos el domingo venidero, en el cruce fronterizo de la ciudad de San Diego, California.

Trump ha descrito a la caravana y a los solicitantes de asilo como evidencia de una frontera disfuncional.

El presidente tuiteó el lunes que instruyó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) “que no permita el ingreso de estas grandes caravanas de gente a nuestro país”.

“México, cuyas leyes de inmigración son muy estrictas, debe impedir que estas personas pasen por México para llegar a Estados Unidos. Podríamos hacer de esto una condición del nuevo TLCAN”, tuiteó Trump.

Mexico, whose laws on immigration are very tough, must stop people from going through Mexico and into the U.S. We may make this a condition of the new NAFTA Agreement. Our Country cannot accept what is happening! Also, we must get Wall funding fast.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2018