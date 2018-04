Los migrantes centroamericanos que recorren México descansan cerca de la localidad de Matías Romero, en el sureño estado de Oaxaca, pero mantienen su plan de proseguir su travesía pese a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó la agrupación organizadora de la caravana.

“La caravana ni se ha detenido ni se ha disuelto ni se ha desmoronado”, dijo Gina Garibo, coordinadora de la asociación Pueblo sin Fronteras.

Garibo indicó que el gobierno mexicano ha ofrecido medidas humanitarias como la posibilidad de regularización a los migrantes.

“Hay personas que las están tomando; no obstante, la caravana va a continuar como un compromiso de carácter político y moral, acompañando a las personas que van a solicitar asilo en Estados Unidos”, apuntó.

Indicó que tienen planeado llegar al estado de Puebla el 6 de abril y que de allí partirán a Ciudad de México, desde donde continuarán en pequeños grupos separados.

Esta acción continúa pese al anuncio de Donald Trump sobre el uso del ejército en la frontera común. La mañana de este martes, el presidente estadounidense dijo que quiere militarizar la frontera con México, para impedir la entrada ilegal de inmigrantes a Estados Unidos.

El grupo de cerca de 600 centroamericanos, que incluye personas de diversas edades, incluidos mujeres y niños, se ha convertido en un tema de política internacional por los recientes pronunciamientos del presidente estadounidense.

The big Caravan of People from Honduras, now coming across Mexico and heading to our “Weak Laws” Border, had better be stopped before it gets there. Cash cow NAFTA is in play, as is foreign aid to Honduras and the countries that allow this to happen. Congress MUST ACT NOW!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2018