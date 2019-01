Un hombre en la lista de los más buscados por el Departamento de Policía de Santa Rosa, en California, fue arrestado en México la semana pasada luego de estar huyendo por casi dos años, informaron las autoridades.

Daryoush ‘Darius’ Bunyad, un exquiropráctico de Petaluma, condado de Sonoma, quien ejercía en Santa Rosa, fue procesado en marzo de 2017 por haber tocado de manera inapropiada a sus pacientes femeninas, incluidas menores de 18 años, reseñó el diario San Francisco Chronicle.

Mientras trabajaba como quiropráctico, Bunyad agarró las partes íntimas de sus pacientes con el pretexto de brindar un tratamiento en “todo el cuerpo”, dijeron los fiscales, según publicó el portal The Washington Times, que citó a la agencia de noticias AP.

Una declaración del Departamento de Policía de Santa Rosa indicó que Bunyad apareció en el tribunal durante la mayor parte de su juicio de dos semanas, pero no se presentó durante los últimos dos días, el 8 y 9 de marzo, cuando un jurado lo declaró culpable de siete cargos de delito sexual y seis cargos por molestar a un niño.

La policía dijo que Bunyad fue visto por última vez en Walnut Creek el 8 de marzo de 2017 y en Santa Rosa el 9 de marzo de 2017.

Luego, el 26 de noviembre de 2018, un residente de Playa del Carmen, México, llamó al equipo contra asalto sexual de Santa Rosa para informar que Bunyad había estado viviendo allí.

