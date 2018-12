El indocumentado sospechoso de asesinar al oficial de policía Ronil ‘Ron’ Singh en el norte de California en la madrugada del 26 de diciembre fue arrestado hoy cerca de Los Ángeles, indicaron las autoridades.

Gustavo Pérez Arriaga, quien hoy cumple 32 años, fue capturado en la mañana de este viernes en el Condado de Kern, al norte del Condado de Los Ángeles, en una vivienda que ya estaba siendo vigilada por las autoridades.

El jefe del Departamento del Alguacil del Condado de Stanislaus, Adam Christianson, dijo que el indocumentado Arriaga intentaba ir a México cuando fue arrestado.

El alguacil aseguró que Arriaga cruzó ilegalmente desde México por la frontera de Arizona hace algunos años y se habría establecido en el Valle Central de California donde trabajaba en las granjas agrícolas.

Enfatizó que Arriaga, identificado también como un miembro de la pandilla los Sureños, había sido arrestado dos veces por conducir bajo la influencia del alcohol.

The following pictures of the suspect including a name & birth date have been circulating on social media. We can confirm these are pictures of the man who murdered Corporal Ronil Singh. We CANNOT, however, confirm that the correct name or birth date is being put out. pic.twitter.com/cSCvE1DhEF

— Stanislaus Sheriff (@StanSheriff) December 28, 2018