Un video grabado por un pasajero de un autobús Greyhound muestra a un agente de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU (CBP) pidiendo documentos a una mujer para probar si tenía estatus legal en el país.

.@CustomsBorder got on a Greyhound bus yesterday at 4:30pm in Fort Lauderdale and asked every passenger for their papers and to prove citizenship. Proof of citizenship is NOT required to ride a bus! For more information about your rights, call our hotline👉 1-888-600-5762 pic.twitter.com/rWJn61o8VP

— FLImmigrantCoalition (@FLImmigrant) 20 de enero de 2018