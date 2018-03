Saúl “Canelo” Álvarez tendrá que explicar cómo pudo dar positivo por una sustancia para mejorar el rendimiento, para que la revancha por el cetro mediano contra Gennady Golovkin siga en pie.

La Comisión Atlética de Nevada suspendió al ídolo mexicano, sujeto a audiencia que se realizará el 10 de abril tras arrojar positivo por Clenbuterol en dos controles. Álvarez no tendrá que presentarse a la audiencia en Las Vegas, pero sus representantes sí deberán hacerlo.

La revancha de la pelea que en septiembre pasado acabó en empate ha sido muy esperada en el mundo del boxeo, y ambos boxeadores cobrarán bolsas desorbitadas.

Nos vemos el 5 de mayo. Gracias por apoyarme ! 🇲🇽 See you on May 5, Thanks for your support #CANELOGGG2#teamcanelo pic.twitter.com/PMtZkxi6TU

