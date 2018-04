La revancha entre Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin, que se preveía fuera el combate del año, fue cancelada.

El mexicano desistió de la pelea del próximo 5 de mayo por el cetro mediano contra Golovkin, dos meses después de dar positivo por una sustancia prohibida.

“Soy un peleador limpio, que nunca ha ingerido una sustancia ilícita porque respeto mi deporte y respeto lo que he hecho en mi carrera”, dijo Álvarez en una conferencia.”Me siento con gran impotencia de no poder hacer nada, es difícil. Siempre he sido un peleador limpio. Estoy tranquilo y con la frente en alto”.

La pelea en Las Vegas hubiera sido la revancha del empate que protagonizaron el pasado septiembre. Pero el 5 de marzo, la empresa promotora de Álvarez, Golden Boy Promotions, anunció que el tapatío arrojó positivo dos veces por clembuterol en febrero. Atribuyeron el positivo al consumo de carne contaminada y Álvarez aceptó someterse a controles sorpresa.

Era poco probable que la Comisión Atlética del Estado de Nevada hubiera dado al aval al combate tras suspender provisionalmente a Álvarez, quien se expone a una sanción más severa. “Canelo” debe comparecer ante una audiencia de la comisión el 18 de abril para responder a los dos positivos.

El presidente de Golden Boy, Eric Gómez, dijo que los promotores le indicaron a Álvarez que lo más seguro era que no iba a recibir el visto bueno para pelear el 5 de mayo. Saúl indicó que acatará lo que decida la comisión.

“La pelea, la revancha, tendrá que esperar y estoy decepcionado y triste porque me he estado preparando para esta pelea muy dura, para demostrar que soy el mejor peso medio del mundo”, declaró el mexicano.

Golovkin espera enfrentar a un rival distinto el 5 de mayo en la T-Mobile Arena, pero no será un evento de la magnitud de lo que hubiera sido la revancha con Álvarez. Es posible que ambos púgiles se enfrenten más adelante en el año, dependiendo de las sanciones que reciba el peleador tapatío.

I will be defending my titles on Cinco de Mayo in Las Vegas!

Official announcement coming soon! pic.twitter.com/ewsXojzBdv

— Gennady Golovkin (@GGGBoxing) April 3, 2018