Saúl “Canelo” Álvarez le pidió a Andrés Manuel López Obrador que sea un “buen presidente, que cumpla con todas sus promesas y nos represente bien como mexicanos”.

El boxeador tapatío, quien enfrentará el próximo 16 de septiembre a Gennady Golovkin en una pelea de desempate, no quiso involucrarse en temas de política, pero sí exhortó a Obrador para que le cumpla al pueblo de México.

“Siempre me he reservado hablar de eso (política). Cuando declaré sobre Donald Trump fue por todo lo que andaba diciendo de los mexicanos”, recordó el “Canelo”, quien se encuentra en las últimas semanas de preparación para la estelar pelea contra el kazajo.

“Yo di mi opinión de que no todos somos como él (Trump) cree, pero realmente no me meto en cuestiones políticas, respeto a cada persona”, señaló Álvarez.

“Y ojalá nuestro presidente electo (Andrés Manuel López Obrador) sea un presidente bueno, que cumpla todas sus promesas y que nos represente bien como mexicanos”, deseó el peleador jalisciense en una teleconferencia desde su campamento en San Diego, California.

“Canelo” acumula 11 meses sin pelear, ya que su combate contra Golovkin programado para el pasado 5 de mayo tuvo que cancelarse debido a que el pugilista tricolor dio positivo por clembuterol en una prueba antidoping.

Debido a ese incidente, el kazajo calificó al boxeador azteca como “el rival más sucio y desagradable” de su carrera, lo que molestó mucho a Álvarez, quien al mismo tiempo ha tomado la declaración de su rival como una motivación extra.

“Obviamente que estoy molesto, tengo coraje, pero lo he utilizado a mi favor, lo voy a utilizar a mi favor el 15 de septiembre porque tengo experiencia en ello … Este coraje me va a servir mucho … Me va ayudar para la pelea, para sacar todo”, aseguró el tapatío sobre la declaración de “GGG”.

Con información de Agencia El Universal.