Faltan menos de dos meses para que los electores de Georgia decidan quién será su próximo gobernador y Stacey Abrams, la candidata demócrata, y Brian Kemp, el republicano, hacen sus últimos esfuerzos para salir airosos en la contienda.

En una entrevista con MundoHispánico, Abrams, la exlíder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes de Georgia, habló de su plan para que todos los residentes del estado tengan acceso a cuidado de salud asequible, sin importar su estatus migratorio.

“En el estado de Georgia sabemos que el cuidado de salud no solo es crítico para la vida de nuestra gente, sino para construir una economía fuerte. No podemos ser un estado fuerte si no atendemos el asunto crítico del cuidado de salud”, sostuvo Abrams.

“Eso quiere decir, el cuidado materno, es asegurarnos de darle la oportunidad a los dueños de negocio de cuidarse y estabilizar las primas que pagan , pero también es fundamental expandir el Medicaid, que es una de las mejores formas de pagar los cambios que tenemos que hacer en nuestro estado”, manifestó.

Georgia fue uno de los 17 estados que decidió no expandir el Medicaid cuando entró en vigor la Ley de Cuidado de Salud Asequible (‘Obamacare’), lo que dejó sin seguro a cientos de miles de personas en el estado.

Abrams dijo que de llegar a convertirse en gobernadora expandiría el Medicaid.

“Georgia está perdiendo tres mil millones de dólares por ser muy cruel y muy tacaña. Y yo me quiero enfocar en el cuidado de salud porque esa es la manera en que hacemos a Georgia el estado número uno para vivir”, dijo la demócrata.

En Georgia son muchos los inmigrantes hispanos que por ser indocumentados no pueden obtener seguro médico o ayuda pública de salud a través del Medicaid. Por esta razón, muchos dependen de clínicas para pacientes sin póliza médica.

Para Abrams, su plan de expandir la ayuda pública terminaría beneficiando a quienes carecen de un estatus migratorio.

“Si nosotros expandimos el Medicaid nos daría dinero extra para esas clínicas porque esas clínicas no solo sirven a los que están indocumentados, sirve a exconvictos que no cualifican para Medicaid y a otra gente que necesita, porque la realidad es que todos estamos aquí unidos y si alguien no es atendido, eso hiere a todos. Georgia tiene que asegurarse de que todo el mundo tenga el acceso que necesita”, dijo Abrams.

La candidata demócrata, que representó el distrito 89 durante 10 años hasta anunciar su aspiración de convertirse en gobernadora de Georgia, es una figura importante en su partido a nivel nacional.

Abrams fue una de las oradoras en la Convención Nacional Demócrata en 2016, cuando se oficializó la candidatura de Hillary Clinton a la presidencia. Figuras importantes como los expresidentes Barack Obama y Jimmy Carter han expresado su apoyo a la candidatura de Abrams, que, de resultar ganadora el 6 de noviembre, se convertiría en la primera gobernadora afroamericana de Georgia.

Kemp, actual secretario de estado de Georgia, tuvo el apoyo del presidente Donald Trump, quien a través de su cuenta de Twitter envió un mensaje decisivo para que se convirtiera en el candidato republicano a la gobernación de Georgia.

El republicano ha llamado la atención por sus anuncios incendiarios en defensa de la portación de armas y a favor de la deportación de todos los inmigrantes indocumentados.

Abrams, por su parte, durante los últimos años de su término en la legislatura fue una defensora de la implementación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible y una acérrima oponente de la ley antiinmigrante HB-87.

“Yo soy la candidata que consistentemente ha luchado por la comunidad latina. Y, contrario a mi oponente, yo no utilizo el lenguaje de odio que ha salido de la Casa Blanca para hablar de la comunidad latina”, sostuvo.

Ante un panorama político divisivo, Abrams dice que son muchos los que se han comprometido a apoyarla en las elecciones de noviembre y que el aumento en los votantes de minoría en la primaria demócrata muestran el malestar y la preocupación de la gente ante el Gobierno de Donald Trump.

“En 2018, en la primaria demócrata aumentamos la participación afroamericana en un 43 por ciento y la participación latina en un 400 por ciento. Ese incremento muestra que la gente entiende que sus voces importan”, expresó.

“Creo que la gente está más involucrada, porque entienden las consecuencias de no votar. Sabemos que en 2016, la gente estaba preocupada de Donald Trump, pero no hicieron nada al respecto. Creían que estábamos tan protegidos que su conducta no tendría un impacto. Pero desde los primeros días de su administración vimos que esta es una persona que no respeta a nuestra comunidad y creo que el entusiasmo que ves, muestra que la gente entiende su derecho y la necesidad de votar”, agregó.