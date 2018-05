Cancelan Nobel de Literatura 2018 por escándalos sexuales y financieros

Acusaciones de por abuso sexual y delitos financieros dividieron a 18 miembros del Prenio Nobel de la Literatura. Como resultado del debate, el premio de 2018 se entregará en 2019. La decisión se tomó en una reunión semanal celebrada en Estocolmo sobre la base de que la Academia no está en condiciones de elegir a un ganador.

La decisión “se tomó a la vista de una Academia menoscabada y ante la menor confianza del público en la Academia”, dijo el organismo en un comunicado.

“En principio, el Premio Nobel se otorgará cada año, pero las decisiones sobre los Premios Nobel se han pospuesto en varias ocasiones durante la historia de los premios. Una de las circunstancias que puede justificar una excepción es cuando surge una situación en una institución que otorga premios que es tan grave que la decisión del premio no se percibirá como creíble”, explica el comunicado.

Siete de los 18 miembros han renunciado o se desvincularon de la organización. Su secretario permanente, Anders Olsson, dijo que la academia quiere “destinar el tiempo a recuperar la confianza pública” y planea entregar el premio el próximo año.

El prestigioso reconocimiento que han ganado personalidades como Rigoberta Menchú Tum, en 1992, Malala Yousafzai, en 2014 y María Curie, en 1903 sería la primera vez desde 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, que no se conceda.

“Lleva tiempo llegar a ser Premio Nobel. La edad promedio de los 896 ganadores es de 60 años. Solo dos galardonados tenían menos de 30 años cuando fueron premiados: Malala Yousafzai (17) y Lawrence Bragg (25). Marque ‘Laureados por edad en el año del premio”, dice uno de los últimos tuits de la organización:

