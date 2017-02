Campo de golf de Trump debe pagar $5.7 millones a exmiembros

Un campo de golf, aparentemente propiedad del presidente Donald Trump, debe reembolsar inmediatamente 5.7 millones de dólares a 65 antiguos socios a quienes se les negó dicho reembolso de la cuota de membresía luego de haberla adquirido en 2012, según la resolución de un juez emitida el miércoles.

Kenneth Marra, un juez de distrital, dictaminó que el Trump National Golf Club, ubicado en la ciudad de Jupiter, violó los contratos de los miembros que habían firmado con Ritz-Carlton, el anterior dueño.

Según la estación NBC Miami, el promedio de pago será de cerca de 87,000 dólares para cada uno si la decisión judicial se confirma.

