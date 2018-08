La campaña del presidente Donald Trump presentó el martes una solicitud de arbitramento contra la ex asistente Omarosa Manigault Newman por presuntamente violar acuerdo de confidencialidad.

Un asistente de campaña le dijo a la agencia de noticias The Associated Press que la campaña presentó la solicitud ante la Asociación de Arbitraje de Estados Unidos en Nueva York, alegando que su explosivo libro, recién lanzado, y su gira para promoverlo ante los medios de comunicación violaron un acuerdo de confidencialidad suscrito en 2016 con la campaña. El asistente habló bajo condición de anonimato porque la persona no está autorizada a hablar públicamente del asunto.

Manigault Newman reconoció haber firmado un acuerdo de confidencialidad con la campaña en 2016. La mujer escribió en su libro que después de ser despedida de la Casa Blanca en diciembre de 2017 se le ofreció un puesto con un salario de $15,000 mensuales por su trabajo durante la reelección de Trump a cambio de que firmara de un nuevo acuerdo de confidencialidad. Ella dice que rechazó esa oferta.

El presidente Donald Trump había llamado “perro” a Manigault Newman, quien había sido su asesora.

Manigault Newman ha publicado varias grabaciones cuando trabajaba como asistente de Trump en la Casa Blanca, incluida una con el presidente en la que dijo que nadie le dijo que había sido despedida. Manigault Newman también dice que ha escuchado cintas de audio de Trump usando una palabra muy despectiva en contra de los afrodescendientes.

El martes Trump tuiteó: “Cuando le das un respiro a una loca desquiciada y llorona y le das un trabajo en la Casa Blanca, supongo que simplemente no funcionó. ¡Buen trabajo del general Kelly por despedir rápidamente a ese perro!”.

El tuit hace una referencia al jefe de gabinete de la Casa Blanca de Trump, el general retirado John Kelly, quien despidió a Manigault Newman en diciembre de 2017 en una conversación que consideraba una “amenaza”.

La ex asesora no se ha quedado callada lo que ha provocado una guerra verbal que toca temas delicados de la Casa Blanca de Trump, incluida la falta de diversidad racial entre sus altos funcionarios, la seguridad en la mansión y una cultura que algunos creen que está cercada por la paranoia.

En una admisión inusual, Trump dijo que el intercambio de palabras con la ex asesora no es apropiado a persona en su posición.