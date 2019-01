ÚLTIMA HORA: Cámara de Representantes revela decisión tras propuesta de Trump

La Cámara de Representantes aprobó la ley para poner fin al cierre del gobierno y la envía a Trump para que sea promulgada.

La propuesta para tan polémico tema va a permitir financiar hasta el próximo día 15 de febrero, todas las operaciones de varias agencias del gobierno de Estados Unidos, que se ha visto afectado por un cierre parcial desde hace 35 días.

Sin embargo, los fondos no van a tomar en cuenta los cinco mil 700 millones de dólares que el presidente Donald Trump había pedido para la construcción de un muro en la frontera con México, tema que el mandatario estadounidense ha manejado desde su campaña presidencial.

Hay que resaltar que dicho tema provocó diversos enfrentamientos entre los legisladores demócratas y la Casa Blanca hasta llegar al cierre parcial del gobierno, al no haber un acuerdo para la aprobación del monto para dicha acción.

Al mediodía de este viernes, el presidente, Donald Trump, anunció un pacto provisional con el Congreso para la reapertura por tres semanas de la Administración federal, cerrada parcialmente desde hace 35 días, que no incluye los 5.700 millones de dólares para su prometido muro fronterizo.

“Estoy muy orgulloso de anunciar que hemos alcanzado un acuerdo para reabrir el Gobierno”, dijo el presidente en una intervención desde la Casa Blanca.

