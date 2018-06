La Cámara de Representantes rechazó hoy de forma tajante la propuesta de ley migratoria impulsada por el liderazgo republicano, mostrando una vez más la división interna de los conservadores respecto a este asunto y a pesar del apoyo de última hora del presidente Donald Trump.

HOUSE REPUBLICANS SHOULD PASS THE STRONG BUT FAIR IMMIGRATION BILL, KNOWN AS GOODLATTE II, IN THEIR AFTERNOON VOTE TODAY, EVEN THOUGH THE DEMS WON’T LET IT PASS IN THE SENATE. PASSAGE WILL SHOW THAT WE WANT STRONG BORDERS & SECURITY WHILE THE DEMS WANT OPEN BORDERS = CRIME. WIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 27, 2018