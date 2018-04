El gobernador de California Jerry Brown accedió a desplegar 400 efectivos de la Guardia Nacional a petición del presidente Donald Trump, pero no todos se dirigirán a la frontera con México y ninguno se encargará de aplicar leyes migratorias.

El jueves, Trump elogió a Brown en Twitter, pero no opinó sobre los comentarios del gobernador en cuanto a la inmigración. Brown, dice el mensaje, “está haciendo lo correcto al enviar a la Guardia Nacional a la frontera. ¡Gracias Jerry, buena decisión para la seguridad de nuestro país!”.

California Governor Jerry Brown is doing the right thing and sending the National Guard to the Border. Thank you Jerry, good move for the safety of our Country!

El mandatario quiere que se desplieguen de 2,000 a 4,000 guardias en la frontera para combatir la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, y los gobernadores republicanos de los estados de Arizona, Nuevo México y Texas ya se han comprometido a enviar aproximadamente 1.600.

Pero en una carta dirigida al gobierno de Trump, Brown dijo que “esta no será una misión para construir un nuevo muro. No será una misión para capturar a mujeres ni a niños, ni para detener a personas que escapan de la violencia y buscan una vida mejor”.

“El combate contra estos criminales es una prioridad para todos los estadounidenses, tanto republicanos como demócratas”, añadió el gobernador.

Las leyes federales estadounidenses limitan estrictamente la participación de las fuerzas militares en responsabilidades civiles, y la Guardia Nacional sólo puede actuar como mecanismo de respaldo. El Pentágono aseguró la semana pasada que las tropas no realizarán funciones policiales ni interactuarán con personas que hayan sido detenidas por las autoridades fronterizas.

En California, hubo pocas reacciones a la medida de Brown.

El senador estatal demócrata Kevin de Leon dijo que el despliegue de la Guardia Nacional es innecesario y un mal uso de recursos. Pero reconoció que se debe hacer más para combatir la delincuencia en la frontera y elogió a Brown por “una misión clara, limitada, enfocada en amenazas reales a la seguridad pública… confío en que el gobernador Brown no usará a la Guardia Nacional para hostigar ni para separar a familias de inmigrantes en California”.

Rob Stutzman, quien fue asesor del ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger, escribió un mensaje en Twitter elogiando la decisión de Brown de aceptar financiamiento para usar a la Guardia para combatir el narcotráfico y el tráfico de personas, calificándola de “buena administración pública”.

Super interesting to see @JerryBrownGov response to this. I give him kudos for good gov’t to see an opportunity to accept $ to deploy the Guard to fight drugs and human trafficking. Wisdom at 80! https://t.co/Er8g3DGpOz

— Rob Stutzman (@RobStutzman) April 11, 2018