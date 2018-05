A un profesor en una escuela secundaria de Indiana se le atribuye el mérito de haber intervenido rápidamente para salvar varias vidas, al someter a un estudiante armado con dos pistolas que abrió fuego dentro de su aula de ciencias, hiriéndolo a él y a una compañera de clase.

El agresor le había pedido permiso al maestro para ausentarse momentáneamente de la clase y luego regresó con las armas. El jefe policial, Kevin Jowitt, dijo que el sospechoso fue arrestado “con extrema rapidez” después del incidente, ocurrido alrededor de las 9 a.m. del viernes en la secundaria Noblesville West.

Las autoridades no divulgaron su nombre ni dijeron si había tenido problemas anteriormente, pero indicaron que probablemente actuó solo.

Ethan Stonebraker, alumno del séptimo grado, explicó que el agresor se comportaba sospechosamente cuando regresó al salón mientras se aplicaba un examen. Dijo que el profesor, Jason Seaman, seguramente evitó una catástrofe.

“Nuestro profesor de ciencias corrió de inmediato hacia él, le arrancó un arma de la mano y lo derribó”, afirmó Stonebraker. “Si no fuera por él, seguramente más entre nosotros habríamos resultado heridos”.

Stonebraker declaró al noticiero ABC News que Seaman le arrojó un balón de basquetbol al chico armado y que corrió hacia las balas mientras los estudiantes gritaban y se guarecían detrás de una mesa.

Dijo que también conocía al agresor, a quien describió como “un chico agradable la mayor parte del tiempo” y que bromeaba frecuentemente con sus compañeros. “Es impactante que hiciera algo como eso”, afirmó Stonebraker.

El presidente, Donald Trump, también elogió al profesor Seaman, a quien calificó de “muy valiente” y “héroe”.

“Gracias al muy valiente profesor y héroe Jason Seaman de Noblesville, Indiana, por su heroico acto de salvar tantas vidas jóvenes preciosas. ¡Se está hablando en todo el mundo de su acción rápida y automática!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Thanks to very brave Teacher & Hero Jason Seaman of Noblesville, Indiana, for his heroic act in saving so many precious young lives. His quick and automatic action is being talked about all over the world!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2018