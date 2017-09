Café Tacvba se suma al esfuerzo para ayudar a las víctimas del huracán Harvey en Houston

El grupo Café Tacvba, a su paso por Texas para presentar su nuevo disco Jei Beibi (2017), se une al esfuerzo para ayudar a las víctimas del huracán Harvey.

Café Tacvba tendrá un encuentro con sus seguidores el lunes 25 de septiembre en la tienda de discos Cactus Music Store. Quienes compren el disco ahí, en vinilo o CD, recibirán un pase para conocer a los músicos y que les firmen el disco. El dinero de la venta se destinará íntegro a las víctimas del huracán Harvey.

“Hay interés dentro del grupo por apoyar… es algo natural, nos estamos viendo frente a la adversidad que nos está sucediendo a nosotros, a nuestros parientes, de cerca. Eso es lo que nos está haciendo responder, brindar algo por los demás, es nuestro pequeño granito de arena”, detalla Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, en entrevista telefónica desde San Antonio sobre su decisión de donar el dinero de la venta de discos en Cactus Music Store a las víctimas del huracán.

La decisión de hacer ese encuentro con sus seguidores surgió hace unos días como una medida, según detalla Albarrán, para “crear conciencia de que las desgracias están sucediendo en todas partes”, explica el cantante.

“Es Houston, Ciudad de México, Puerto Rico, Morelos, Oaxaca… es un momento óptimo para cambiar, para que cambiemos nuestros paradigmas y comencemos a construir una sociedad diferente, más humana, más compasiva, más amorosa, más cooperativa”, asegura Albarrán.

Junto a Albarrán, completan a Café Tacvba desde hace 30 años los músicos mexicanos Emmanuel del Real (teclados), José Alfredo Rangel (guitarra) y Enrique Rangel (bajo) quienes han creado algunos de los discos más significativos y eclecticos en la historia de la música alternativa mexicana como Café Tacvba (1992), Re (1994), Avalancha de Éxitos (1994), Revés/Yo Soy (1999), Cuatro Caminos (2003), Sino (2008) y El objeto antes llamado disco (2012), por su amalgama musical que rompe esquemas y sazonados con letras reflexivas.

En Jei Beibi, los músicos siguen esa línea de la diversidad sonora que los caracteriza y presentan un intenso caleidoscopio musical que pasa por el rock experimental, bolero, pop-rock, reggae y música electrónica en temas como 1,2,3, Enamorada, las brillantes Futuro y El mundo en que nací, Que no, Resolana de luna y Disolviéndonos, de un total de 13 temas, de letras reflexivas y poéticas sobre el sentido de la vida y la búsqueda de un futuro mejor.

Albarrán asegura que ese tipo de letras responden a sus inquietudes personales, como seres humanos y artistas, en un mundo que está cambiando muy rápido.

“Siento que como grupo nos estamos sensibilizando mucho a las distintas luchas que tienen diferentes grupos, sectores, de la sociedad… y que están resistiendo, que están organizándose frente a un mundo que nos aprieta más, nos agota más, que nos deja en un estado de menor fuerza y control… nos estamos sensibilizando a ello”, asegura el músico con un tono reflexivo en la voz y dice que su nuevo disco “es una celebración de un momento que es de cambio, de muerte, pero también de vida”.

Aunque a Café Tacvba, desde que surgieron como banda, la mayoría de los críticos de música los acomodan en el cajón del rock ellos no se ven a sí mismos como músicos de rock. El rock, matiza Albarrán, solo es uno de los muchos colores de sonido que permea su música.

“Desde que comenzamos como Café Tacvba siempre dijimos que solo éramos música mexicana contemporánea” explica Albarrán sobre el sonido que mejor los define a sí mismos y detalla que “así somos nosotros… queremos tenemos tener siempre la libertad de ir un lado para otro y experimentar con ritmos. Y una vez más es lo que hicimos en Jei Beibi… es un disco muy ecléctico, y eso nos encanta, no queremos ponernos barreras, nos encanta jugar con todas las influencias”.

Además de la desgracia que cayó en Houston y que ha sensibilizado a los músicos de Café Tacvba la banda también se ha sumado, creando carreteras de información en las redes sociales, para ayudar a las víctimas del terremoto que sacudió la Ciudad de México el 19d de septiembre mientras ellos ya estaban de gira por Estados Unidos.

La solidaridad espontánea de miles de personas, tanto en Houst0n como en Ciudad de México, Albarrán explica que debe ser una “gran lección” del poder de la gente cuando se organiza ante la adversidad.

“Ahora tenemos una situación que nos vuelve a poner en un estado de ser conscientes para liberarnos de muchas formas de pensar que no son benéficas… y ponernos a reflexionar como sociedad para apoyar a los que lo necesiten, yo deseo que sea algo que podamos atesorar y no dejemos ir nunca, que no se acabe en un par de semanas y la ayuda deje de fluir. Como sociedad podemos organizarnos y hacernos crecer, transformamos, hacernos una sociedad más humana y cooperativa, de que podemos reunirnos y ayudarnos entre todos”, finaliza Albarrán.

QUE: Café Tacvba encuentro con sus seguidores para donar fondos a la organización del ayuda del huracán Harvey del jugador de beisbol Carlos Correa.

CUÁNDO: Lunes 25 de septiembre a la 1:00 p.m. en la tienda Cactus Music Store 2110 Portsmouth Street. La tiene abrirá a las 10:00 a.m.

CUÁNTO: Solo podrán pasar aquellos que compren el nuevo disco, en vinilo o CD, y se les otorgará un brazalete para que pasen al encuentro con los músicos en la firma de discos y autógrafos. El cupo es limitado.