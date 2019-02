Días antes de que su cuerpo fuera encontrado dentro de una maleta cerca de la carretera de Connecticut, la hispana Valerie Reyes llamó a su madre aterrorizada de que alguien la matara.

“Estaba realmente asustada, muy asustada”, contó su madre, Norma Sánchez, a WABC, medio afiliado a CNN.

La joven hispana de 24 años había estado viviendo en un apartamento en un sótano en New Rochelle, Nueva York, durante algún tiempo, pero recientemente se había vuelto ansiosa e incluso se sentía paranoica de estar sola ahí, reseñó KSAT este sábado.

“Me temo que alguien me va a matar”, le dijo Reyes a su madre.

Pero aún no está claro por qué Reyes tenía miedo. Sánchez comentó que su hija no mencionó si le tenía miedo a alguien en particular.

El martes, un grupo de trabajadores de la carretera encontró el cuerpo de la hispana metido en una maleta roja en la afluente ciudad de Greenwich, Connecticut, a unas 14 millas de su apartamento.

Al menos tres organismos policiales se han unido a la investigación, pero no se ha nombrado a ningún sospechoso. Mientras tanto, su familia y amigos buscan lidiar con el dolor y la búsqueda de la justicia.

Desaparecida

Reyes desapareció desde la mañana del 29 de enero, indicó la policía. Ni su familia ni los empleados de la librería Barnes & Noble en Eastchester, donde había estado trabajando durante casi tres años, la habían visto durante unos días.

Varios folletos con fotografías de Reyes y su descripción comenzaron a aparecer en la ciudad de Nueva York, mientras que sus familiares empezaron a hacer peticiones en las redes sociales para obtener información sobre su paradero.

“Teníamos la esperanza de que ella volviera”, le dijo a WABC una de sus primas, Angélica Reyes. “Eso es todo lo que sabíamos. Que ella estaba en la ciudad, así que pensamos que estaba buscando ayuda”.

La semana pasada, el Departamento de Policía de Nueva York Midtown North tuiteó una fotografía de Reyes y preguntaron si alguien la había visto.

“Fue vista por última vez con un abrigo verde, jeans negros y zapatos negros. Sufre de ansiedad y depresión”, escribió la policía.

