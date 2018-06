La iniciativa migratoria presentada por el Partido Republicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos obligaría a regresar a México a los solicitantes de asilo en la frontera –muchos de ellos centroamericanos– que no comprueben temor a persecución en territorio mexicano.

En contra de la práctica internacional, la iniciativa republicana designaría a México de forma unilateral como un “Tercer País Seguro”, obligando a los inmigrantes que piden asilo en la frontera sur de Estados Unidos a solicitar asilo primero a México.

Según los datos más recientes del Departamento de Seguridad Nacional, autoridades estadounidenses entrevistaron a más de 67,000 inmigrantes procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras en 2016, quienes presentaron solicitud de asilo al llegar a territorio estadounidense.

Con un total de 293 páginas, la iniciativa impulsada por el liderazgo republicano aborda temas como el muro fronterizo y la inmigración por lazos familiares, pero una cláusula en la página 285 obligaría a autoridades estadounidenses a rechazar de forma unilateral a buena parte de los solicitantes de asilo.

Check out our commentary here, examining how both bills up in the House next week would dramatically limit asylum claims at the U.S.-Mexico border: https://t.co/BWNNhyXudy https://t.co/zJNeRqjlCD

