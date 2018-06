La tormenta tropical “Bud” se intensificó a huracán categoría 1 aproximadamente 410 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima en México.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán tiene vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, con rachas de hasta 150, y se desplaza hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora.

En un comunicado, el Servicio informó que “Bud” generará tormentas intensas en regiones de Michoacán; tormentas muy fuertes en zonas de Jalisco, Colima y Guerrero, y vientos fuertes y alto oleaje en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

Tropical Storm #Bud formed off the Pacific coast of Mexico last night and is expected to become a #hurricane: https://t.co/RcUlfLkDyC pic.twitter.com/0XkmHaQ5eg

