Otra brutal golpiza dejó a un estudiante hispano de 15 años con múltiples fracturas en su nariz y con la retina de uno de sus ojos a punto de desprenderse, según familiares consultados por MundoHispánico.

La agresión ocurrió hace un mes en la preparatoria Alonzo and Tracy Mourning, la misma donde hace una semana una estudiante venezolana de 15 años fue golpeada por otra estudiante que le había quitado su asiento.

La estudiante quedó con la cara ensangrentada, asevera sufrir daños sicológicos y no querer regresar a dicha institución.

Pero ahora sale a luz la historia de Joseph Londoño, un colombiano que sólo tiene tres años en el país y que, como muchos vino a Estados Unidos en busca de un mejor futuro.

“El vice-director me dijo que ya el equipo de primero auxilios había venido y que sólo era cuestión de colocarle hielo, pero los golpes del agresor conllevo a que le hicieran una cirugía”, dijo a MundoHispánico, Pilar Sánchez madre de Londoño.

La historia de la golpiza

“Todo comenzó en el salón de clases. Él empieza a provocar no sólo a mí sino a varios compañeros. Se levantó y se dirigió hacia mí, pero la profesora lo sacó de la clase”, dijo Londoño. “Después yo bajé a mi almuerzo y él entra a la cafeteria a buscarme y vuelve a ofender y a provocarme, él se va y cuando yo salí me hizo lo mismo y allí es cuando yo me dirijo a él y le pregunto cuál era el problema conmigo y allí es cuando él me agrede”.

Después del altercado, los dos estudiantes, que cursan décimo grado, fueron suspendidos por diez días. Un castigo que, para Sánchez, fue injusto porque dice que su hijo es la víctima.

Además, la madre del menor se quejó porque el agresor es mayor de edad. “El colegio dijo que iban a buscar la manera de que nunca se encontraran, ni en la misma clase, ni en la hora de su almuerzo y a la final no sucedió esto”, dijo la madre.

“Estamos llevando a cabo un análisis profundo para determinar los factores que resultaron en este incidente desafortunado”, dijo el distrito escolar de Miami Dade a MundoHispánico.

Buscan justicia

Mientras tanto, los familiares de Londoño buscan justicia y contrataron al abogado Alex Rivero quien aseguró que “estamos en tránsito de un de reclamo a la junta escolar de Miami Dade por daños y prejuicios a mi cliente, Joseph Londoño, y posiblemente entablemos una demanda”.

“Quiero justicia, que esto no se quede así, a parte que esto sirva para ejemplo”, dijo la madre. “Yo busco tranquilidad, que pueda ir a trabajar tranquila de que mi hijo queda en un lugar seguro, que sea como su segundo hogar”.

Londoño, quien asegura tener pesadillas y no querer regresar a la escuela, le dice a los niños que sufren de violencia en las escuelas que “sean fuertes y que se hagan escuchar”.

Lo que le sucedió a Joseph no es un hecho aislado. Si necesita ayuda llame al 800-273-8255. La línea está disponible las 24 horas, los siete días a la semana.