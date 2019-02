Brad Keselowski ganó la Honor Quiktrip 500 en el Atlanta Motor Speedway

Brad Keselowski se recuperó de un malestar estomacal para ganar la Folds of Honor QuikTrip 500 el domingo en el Atlanta Motor Speedway, tras superar a Martin Truex Jr..

El piloto del Ford No. 2 de Team Penske logró su segunda victoria en el óvalo de 1.54 millas y la 28va. de su carrera en la Monster Energy NASCAR Cup Series.

Keselowski se reportó enfermó el sábado con molestias estomacales por lo que el piloto de la Xfinity Series,. Austin Cindric, participó en las prácticas del sábado y estaba listo para tomar el volante del Ford No. 2 en caso de que Keselowski no estuviera en condiciones para manejar las. 500 millas.

Al final, Keselowski superó a Truex Jr. por 0..218 segundos, seguido por Kurt Busch, Kevin Harvick y Clint Bowyer para completar el Top 5.

Por su parte le piloto mexicano Daniel Suárez logró una gran actuación al llegar en la posición numero diez.

The 🏁 is out for the #FOHQT500 at @AMSupdates!@KevinHarvick P4@ClintBowyer P5@Aric_Almirola P8@Daniel_SuarezG P10

Your winner is Brad Keselowski.#SHRacing pic.twitter.com/ypV2n0VLvA

— Stewart-Haas Racing (@StewartHaasRcng) February 24, 2019