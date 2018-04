Un boxeador estadounidense que vistió un calzoncillo con un “muro fronterizo” fue derrotado por su rival mexicano en un combate realizado en el Fantasy Springs Casino de Indio, California.

Rod Salka se enfrentó a Francisco Vargas, informó KABC, como parte de una cartelera presentada por Golden Boy Promotions.

Los pantaloncillos de Salka tenían el diseño de un muro de ladrillos con los colores de la bandera estadounidense, adornados en la cintura con el lema “America 1st” (Estados Unidos primero).

Eso no le importó a Vargas, quien derrotó a Salka por nocaut técnico, tras enviarlo a la lona en el quinto round y “derrumbar” el muro en el sexto asalto.

Rod Salka had the Donald Trump wall on them. Dear….God.. #boxing pic.twitter.com/8s7jAJ6kVV

— BDA Boxing (@BDABoxing) April 14, 2018