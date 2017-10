Ben & Jerry’s acuerda mejorar las condiciones de los trabajadores inmigrantes en granjas lecheras

El fabricante de helados “Ben & Jerry’s” acordó mejorar los pagos y las condiciones laborales de las personas que trabajan en las granjas que proveen de leche a la compañía con sede en Vermont, e indicó que se les pagará más a los granjeros que den más trabajo a sus empleados.

El acuerdo “Milk with Dignity” (“Leche con dignidad”) fue firmado por el director general de “Ben & Jerry’s”, Jostein Solheim, y miembros del grupo “Justicia Migrante”.

El pacto garantiza los derechos humanos de los trabajadores y asegura una mejor relación con los granjeros debido a que los empleados realizarán un mejor trabajo, de acuerdo con Enrique “Kike” Balcázar, un migrante de 24 años originario de Tabasco, México, que ha trabajado durante siete años en Vermont y actualmente es uno de los líderes de “Justicia Migrante”.

“Y gana ‘Ben & Jerry’s’, la corporación, porque venden un producto con los derechos humanos asegurados de los trabajadores”, afirmó Balcázar, quien agregó que de esa forma se logra un producto justo para los consumidores. “Eso es leche con dignidad”, recalcó.

Solheim dijo que se trata del primer acuerdo de su tipo en la industria de productos lácteos en Estados Unidos, y posiblemente en el mundo.

“Es un acuerdo que pone al trabajador a cargo de los derechos laborales”, declaró. “Es un movimiento encabezado por trabajadores, pero es un sistema muy inteligente, que realmente crea una situación en la que todos ganan”.

Alrededor del 85% de la leche que “Ben & Jerry” utiliza en su helado hecho en Estado Unidos proviene de unas 80 granjas lecheras de Vermont, muchas de las cuales dependen de la mano de obra migrante.

Balcázar dijo que una encuesta entre los trabajadores reveló que el 40% no tenía un día de descanso y el 40% no recibía el salario mínimo. La mayoría de las granjas proveen de vivienda y los empleados necesitan un estándar mínimo de ésta.

El programa establece una junta de estándares, una organización independiente sin fines de lucro que trabajará en conjunto con los empleados y los granjeros para asegurar un trato justo.

Solheim lo definió como un proceso de colaboración para obtener un resultado para el trabajador y el granjero que será distinto para cada granja. Afirmó que el dinero extra que se les paga a los granjeros no resultará en helados más costosos. La compañía absorberá el gasto adicional como parte del negocio, subrayó.

Eventualmente, se requerirá que todas las granjas que abastecen de leche a “Ben & Jerry’s” participen en el programa. Después de eso, podría expandirse a otras partes del país.

Balcázar afirmó que hoy se dio “un gran paso con nosotros los trabajadores para hacer esto realidad, lo cual estamos llamando un nuevo día en la industria lechera en Vermont”.

