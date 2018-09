Ben Affleck: ¿Por qué consideran reemplazarlo en la película Batman?

El protagonista de Game of Thrones reemplazaría a Ben Affleck en la película Batman debido al problema de alcoholismo que padece el actor, informa La Republica.

La empresa Warner Bros estaría evaluando la opción luego de que Affleck fuera ingresado a un centro de rehabilitación, detalla el medio.

Matt Reeves, el director de la cinta, estaría considerando además contratar a un actor más joven para la próxima película del superhéroe, reseña La Republica.

De acuerdo al medio Reforma, personas cercanas a Ben Affleck comentaron cómo fueron los días previos al tercer ingreso de rehabilitación del actor, consecuencia de su adicción al alcohol.

“Ben había estado bebiendo solo durante días. Estaba en mal estado. Apenas comía y no se duchaba” describió Jennifer Garner, ex esposa de Affleck.

Fuentes comentaron que desde hace meses el actor luchaba contra su adicción, iba reuniones e incluso trabajó con un entrenador para tratar su problema, explica Reforma.

Garner ha sido el principal apoyo del también productor en días recientes, pues le llevó a la terapeuta que trabajó con él en otras ocasiones.

Welcome to the Batcave, @MattReevesLA pic.twitter.com/JsB4sGGux2

— Ben Affleck (@BenAffleck) February 24, 2017