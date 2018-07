Barack Obama baila con su abuela y revoluciona las redes sociales

Tal como lo anunció Barack Obama en su página de Facebook, el expresidente se embarcó en una visita a Kenia y a Sudáfrica. Y justamente en Kenia Obama tuvo la posibilidad de revolucionar las redes mientras ¡bailaba con su abuela!, mama Sarah Obama, reportaba KTN News.

El expresidente de Estados Unidos mientras inauguraba un centro juvenil, sorprendió a miles de personas dando unos pasos de baile junto a su abuela paterna, informa RadioFómula.

En el video se lo puede observar de muy buen humor y muy sonriente y también ayudando a la anciana mujer.

El video no pasó desapercibido en las redes sociales y desde el portal de KTN News, Barack Obama bailando con ‘Mama Sarah Obama’ tiene más de 34,000 vistas.

Hay que recordar que Kenia es el país de origen de su padre.

Obama inauguró el Centro de Formación Profesional y Deportiva Sauti Kuu en el pueblo de Kogelo, a unos 400 kilómetros de Nairobi, la capital de Kenia, reporta El País.

This week, I’m traveling to Africa for the first time since I left office – a continent of wonderful diversity, thriving culture, and remarkable stories. As I prepare for this trip, I wanted to share a list of books that I’d recommend for summer reading: https://t.co/W4Jc0N23iy

