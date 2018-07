Bar de Los Ángeles abre sus puertas después de un altercado con grupo de ultra derecha

El bar The Griffin abrió sus puertas el lunes después de un altercado ocurrido el sábado por la noche entre un grupo de supremacistas blancos, conocidos como los Proud Boys y los propietarios del establecimiento y grupos activistas contrarios al grupo de ultra derecha quienes se postulan a favor de las políticas del presidente Donald Trump.

El bar ubicado en la cuadra de Los Feliz Boulevard en Atwater Village, al noreste de Los Ángeles fue escenario de un altercado después de que mós de una decena de miembros del grupo de ultra derecha de The Proud Boys, calificados como un grupo de odio por The Southern Poverty Law Center acudiera al establecimiento.

La presencia de los Proud Boys en The Griffin que vestían con gorras del lema de campaña de Trump “Make America Great Again” y camisetas negras de Fred Perris con rayas amarillas llamó la atención a los propietarios del bar que inmediatamente los identificaron.

Según activistas en contra del grupo supremacista blanco las redes sociales estallaron con la reunión del grupo de ultraderecha que atrajo al bar a miembros del grupo Democrático de Socialistas de America (DSA), una rama local de la organización socialista más grande de Estados Unidos; Defender Northeast Los Angeles, un grupo anti-gentrificación; y NOlympics LA, que se opone a la apuesta olímpica de L.A.ñ todos determinados a confrontar al controversial grupo de ultra derecha.

Last night our members and allies in @defendnela ran a proud boy meet up out of the Griffin in Atwater Village. The bar knew about it and the manager defended them, but we shut it down anyway. Don’t let nazis convene in your city! pic.twitter.com/96GzdwHG18 — DSA Los Angeles 🌹 (@DSA_LosAngeles) July 15, 2018

“Creo que es importante saber que no apoyamos a nadie que sea homofóbico, racista o sexista o cualquiera que tenga odio en su corazón, esas personas no son bienvenidas a mi casa o a donde trabajo donde me siento segura, no va a suceder más y vamos a tener más cuidado en como lidiar con esta situación a partir de ahora”, dijo Samantha, mesera del bar The Griffin. “Nos dimos cuenta que eran los Proud Boys, eran demasiados y decidimos actuar de la manera más prudente para proteger a nuestros clientes del bar”, añadió Samantha.

El caos fue inmediato, como se puede ver en videos que aparecen dentro y fuera del bar en los que se decía no al KKK y no a un Estados Unidos fascista. La policía acudió a resolver el altercado que acabó sin arrestos y sin ningún individuo herido.

“Seguridad llamó a la policía y cuando llegaron vi como los hombres que peleaban le hacían burla, eso es una falta de respeto para la autoridad”, dijo Leo Reyes, empleado del restaurante de enfrente quien vio la pelea mientras sacaba la basura.

El incidente provocó decenas de comentarios en las redes sociales, Justin Caffier, escritor de la revista Vice criticó duramente el altercado culpando al bar The Griffin de no tomar cartas en el asunto a tiempo.

Hey LA friends. Just a heads up to stay away from The Griffin in Atwater village. They accommodated a white supremacy group tonight and, when pressed about it, said “the only color [they] see is green.” Let’s make sure they don’t see much of that color anymore. — justin caffier (@JustinCaffier) July 15, 2018

Miembros de los Proud Boys aseguraron el lunes que ellos no iniciaron ningún altercado y que fueron provocados por los dueños del establecimiento y grupos activistas.

“Nuestra compañera Demi estaba hablando de su padre cuando empezó la confrontación, un hombre blanco pensó que nuestro colega era un supremacista blanco, estamos en Los Ángeles, hipsters atacan a minorías por supuestamente ser supremacistas blancos, no es la cosa más extraña que suele pasar”, dijo uno de los miembros de los Proud Boys, cuyo nombre ha preferido dejar en el anonimato.

Después del altercado el dueño de The Griffin cerró el establecimiento el domingo y tras abrir nuevamente sus puertas el lunes aseguró que se colocaría un cartel con mensajes a favor de la tolerancia e inclusividad con la finalidad de evitar que grupos con tendencias racistas volvieran a acudir a su establecimiento.

“Soy judío y he descubierto que mi bar estuvo asediado por un grupo de odio, lo que ha provocado un impacto emocional legítimo en mí, por lo que me ha resultado más difícil funcionar. Ni yo ni mis socios apoyamos cualquier grupo nazi o supremacista blanco”, escribió en su cuenta de Facebook.