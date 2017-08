Baltimore retira de madrugada sus monumentos a defensores de la esclavitud

La ciudad de Baltimore retiró sus monumentos del bando confederado de la guerra civil (1861-1865), el formado por estados secesionistas y favorables a la esclavitud, en medio de un nuevo debate en el país sobre si deben desecharse esos símbolos adorados por la ultraderecha.

Los cuatro monumentos fueron retirados discretamente a lo largo de la madrugada el miercoles, con el fin de evitar el revuelo que generó el pasado fin de semana en Charlottesville (Virginia) el plan de retirar la estatua de Robert E. Lee, un general confederado considerado un símbolo de la defensa de la esclavitud y el racismo.

And there they go. Lee and Jackson sailing through air onto flatbed truck in Baltimore at 3:40 AM. An amazing sight. pic.twitter.com/4SzRYRiVOB

— Alec MacGillis (@AlecMacGillis) August 16, 2017