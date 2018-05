Avión de Southwest aterriza de emergencia en Cleveland

Southwest, con sede en Dallas, dijo que el aparato fue desviado a Cleveland para una revisión de mantenimiento luego de descubrirse la rajadura en una de las múltiples capas del panel de la ventanilla.

Los 76 pasajeros a bordo fueron instruidos a extraer sus pertenencias y a abordar otro avión para trasladarlos a su destino.

El avión estaba volando a unos 26 mil pies de altura sobre el Lago Erie cuando de repente tuvo que desviar de ruta. El incidente ocurrió dos horas después que había despegado de Chicago.

Alejandro Aguina, uno de los pasajeros a bordo, dijo que la avería estaba localizada en la parte externa de la ventanilla. Tanto Aguina, como otros pasajeros, publicaron fotografías del ventanilla en diferentes plataformas sociales.

On my way to NJ for work and #Southwest957 gets a window crack. Only outside crack so we're all safe. On our way to NJ in new plane. Thanks to the @SouthwestAir crew and pilots for handling it professionally. pic.twitter.com/CB4s7SQtS3

— Alejandro Aguina (@Dro_AA) May 2, 2018