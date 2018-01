Un avión turco con 162 pasajeros a bordo se salió de la pista y quedó atrapado en la ladera de un acantilado en la ciudad de Trebisonda, sin que se hayan producido heridos, informan los medios locales.

El aparato, un Boeing 737-800 de la aerolínea turca Pegasus, proveniente de Ankara, derrapó al aterrizar en Trebisonda – una ciudad costera del Mar Negro — y quedó atrapado en la ladera de una pendiente que baja a la playa.

El gobernador de Trebisonda, Yücel Yavuz, confirmó que todos los pasajeros y la tripulación fueron rescatados ilesos y explicó que se había abierto una investigación para aclarar las causas del accidente.

What a metaphor for the way we live now: “The plane, which had 162 passengers on board, was left dangling precariously off a coastal cliff when its wheels dug into the freezing mud.” https://t.co/lJxYMTIcsQ pic.twitter.com/yuwghWXU8k — Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) 14 de enero de 2018

Breaking News: Pegasus Airlines Boeing 737-800 TC-CPF overrun runway at Trabzon. All pax ok. pic.twitter.com/TWjxYiYKzK — Turkish Air News (@AnalystTK) 13 de enero de 2018

El aeropuerto permaneció cerrado durante unas horas, pero ya vuelve a estar en operaciones, señalan varios diarios turcos.

Passenger plane skids off runway stopping just feet from the sea in Turkey’s Trabzon. | https://t.co/VD6lqctIXU https://t.co/nDLRtT1Jfy — Periscope TV News (@PeriscopeTVNews) 14 de enero de 2018